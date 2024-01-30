羅東迎春 漫步在充滿年味街道

羅東鎮公所每年配合不同生肖，製作不同風格春節主燈飾，亦結合鎮內國中小學生創作並布置新年街景；每年學生在自己創作的美術作品上寫下新年新希望，以同一個主題進行發想，祝福新的一年，每個人都能福氣滿滿，喜氣洋洋。

樟仔園文化園區 青年創業基地

樟仔園文化園區於2022年轉型啟動為「宜蘭縣羅東創生移居中心」，賦予「羅東青年創業基地」等新功能，園區內入駐「Amysfood愛蜜絲咖啡」、「日花繪本屋」、「一絲意思美學實驗室」等三個單位。

假日到園區享受寧靜的公園景色，在「Amysfood愛蜜絲咖啡」享用美食，犒賞辛苦的自己；或是大手牽小手的體驗親子遊樂設施後，再至「日花繪本屋」看本奇幻故事書、聽場宇宙冒險的故事；也可到「一絲意思美學實驗室」體驗手作課程，為日常生活增添獨特美學。

旅人書店因春節營業時間略有不同，可上粉專查詢。（圖／羅東鎮公所提供）

成功國小校長宿舍 華麗轉身優雅日式宿舍

「成功國小校長宿舍」隱身在文化街、成功國小舊校門一側，建於西元1927年，早期為該校歷任校長宿舍，木造一層樓雙拼式建築，不但保有日治時代的木造風貌與居住配置型態，表現宿舍建築特色，更見證著過往羅東在地教育與居民的共同記憶，為宜蘭縣歷史建築。

舊宿舍現由moku旅人書店經營，走入書店內，文創小物及特選圖書滿置於木造書櫃上，散發著古樸風味；且會不定期辦理讀書會、藝文市集，亦是舉辦講座的好地點，外觀更是超夯IG打卡熱點。（羅東鎮公所廣告）