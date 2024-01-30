即將邁入新春，鄰近大湖草莓產區車程不到20分鐘的距離，位於苗栗縣公館鄉的黃金小鎮休閒農業區，是一個結合了傳統、現代風情的祕境，每年入冬有大片曬福菜的獨特田園風光，每年11月至隔年2月，還有出產綿密細緻、口感極佳的芋頭，也是全台唯一最獨特的紅棗產區。

騎車慢遊探索祕境

進入黃金小鎮休閒農業區，也可以騎乘鐵馬，展開一場探索祕境的小旅遊，慢遊穿越龍圳，深度體驗水圳文化的獨特之處，部分農園還開放給民眾下田體驗拔芋頭，也提供DIY芋泥球、芋頭奶酪等有趣的活動，這不僅是品嘗美食的好機會，也是了解當地農村文化的絕佳途徑。

公館黃金小鎮休閒農業區善用當地水資源，推動紅棗、芋頭、水稻產業，也有4位百大清農。（圖／苗栗縣政府農業處提供）

黃金小鎮休閒農業區還提供多樣的體驗活動，如搓洗愛玉、鹽滷豆腐DIY、蜜蜂食農導覽等，園區內還有全國少有的注連繩產業，讓遊客了解注連繩的歷史與文化，同時也能親手製作注連繩，感受稻草散發的陣陣香氣，眾多豐富的體驗活動更是全家出遊的好去處。

親近田間大自然

近幾年黃金小鎮休閒農業區，除保有客家村的農業生產，以生活、生態、生產為核心，推出多元農村體驗，榮獲苗栗縣金牌農村選拔，除獲選縣內金牌獎，將代表苗栗縣參與全國金牌競賽。

不論是計畫半日或一日遊，黃金小鎮休閒農業區都是絕佳的選擇，來趟親近田間大自然的苗栗新春小旅遊，感受濃厚的鄉村氛圍，品味在地美食，參與多樣的農村體驗活動，共創難忘新春回憶。在這個新春，讓黃金小鎮成為您和家人歡笑、探險、共享美好時光的特別地方。

更多旅遊資訊詳見黃金小鎮休閒農業區官網：https://go2town.org.tw。（苗栗縣政府農業處廣告）