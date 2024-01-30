中國貿促會30日表示，從去年第4季的調查來看，有近70％受訪外資企業仍看好未來5年大陸市場情況，且認為大陸市場吸引力有所上升或持平的受訪外資企業佔比超過90％。

中國貿促會新聞發言人楊帆30日在例行記者會上介紹，從總體看，2023年第4季的受訪外資企業對大陸營商環境滿意度持續提升，所有指標滿意及以上評價佔比均較第3季有所提升。

另從市場預期看，近70％受訪外資企業仍看好未來5年中國市場情況，較上季上升約1.8個百分點。

楊帆說，今年中國貿促會將繼續精心策劃和組織企業出國交流訪問，與各國工商界加強溝通聯繫，積極拓展海外市場，為中外經貿合作牽線搭橋，擴大中國企業的國際朋友圈。

她介紹，拓展全球伙伴關係是中國貿促會2024鞏固提升年九項重點工作之一。從1月28日至2月6日，中國貿促會任鴻斌會長也率大陸工商企業代表團訪問馬來西亞、新加坡和日本等3國。期間還將與3國對口機構簽署多個合作諒解備忘錄等。

同時，還將大力開展「千團出海」行動。面向歐美、日韓、東盟、拉美等重要經貿伙伴，將組織超過1000批次企業團組赴海外參展辦展和考察洽談，助力企業拿訂單拓市場，支持地方展開招商引資。