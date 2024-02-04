行政院食安辦4日晚間臨時召開記者會說明，農業部再次送檢台糖公司同批肉品樣本，皆未檢出乙型受體素「西布特羅」。台糖公司董事長楊明州（見圖）特地北上開會。（鄧博仁攝）

針對台中市衛生單位至國防部福利事業管理處台中福利站抽驗豬肉產品，檢出西布特羅（Cimbuterol）0.002 ppm (一種乙型受體素，法規標準為不得檢出)案。農業部今（4）日表示，繼昨（3）日回溯台糖公司來源豬場進行用藥稽查及採集豬血清、毛髮及飼料等檢體，進行21項乙型受體素(含西布特羅和萊克多巴胺)檢驗，檢測結果所有樣品均未檢出乙型受體素，今日農業部再次檢送相同批號之南靖畜殖場梅花豬肉片樣本，皆未檢出乙型受體素。

農業部表示，針對市售豬肉驗出乙型受體素「西布特羅」一案，農業部於2日晚間立即啟動回溯機制，通知嘉義縣政府至來源豬場進行移動管制，並派員至來源場台糖公司南靖畜殖場採取豬隻血清、毛髮、飼料等樣本送財團法人中央畜產會（畜產會）檢驗，3日檢驗結果出爐，檢測結果所有樣品均未檢出西布特羅（Cimbuterol）乙型受體素。同時也於該場比對藥品進出貨資料及清查現場飼料、藥品、添加劑等品項，未發現有不法藥品。

農業部表示，為求審慎並釐清案情以進行回溯調查，農業部於今日再次檢送與台中市食安處所檢測的台糖公司同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切、包裝之相同批次肉品樣本進行檢驗，也都未檢出乙型受體素。

農業部表示，採樣後之樣品進行衛福部食藥署公告不得檢出之21項乙型受體素(含西布特羅和萊克多巴胺)檢驗，上述檢體來源包括農業部動植物防疫檢疫署採樣自南靖畜殖場的血清15件、毛髮3件及飼料3件；嘉義縣政府檢測南靖畜殖場飼料7件、畜產會採樣自通路下架之肉品2件及至信功實業股份有限公司採樣之2件肉品樣本，另外台糖公司也自行送驗6件肉品樣本、信功實業股份有限公司自行送驗3件肉品樣本，以及台糖下架回收與南靖場同批肉品4件，總共有45件樣本，全部都未檢出乙型受體素。

對於外界質疑台糖公司委託信功公司屠宰及分切包裝過程中，可能有交叉污染疑慮，農業部表示，經防檢署高雄分署昨日派員實地稽查該屠宰場屠宰作業及HACCP等相關文件資料，並無異常情形。此外，信功屠宰場屠宰台糖豬隻時間安排於上午，並由台糖派駐人員監督屠宰作業，屠宰後完成清洗消毒，下午才屠宰其他場豬隻，因此屠宰過程沒有交叉污染情形。

農業部表示，為確保消費者安全，已擴大清查台糖所有肉豬場，今日由動物防疫機關與畜政單位，共同至台糖其他9個在養中的肥育肉豬畜殖場之肉豬及飼料進行聯合採樣，包含台中市(1場)、彰化縣(1場)、雲林縣(1場)、嘉義縣(2場)及屏東縣(4場)，相關檢體已送畜產會屏東檢驗中心進行檢驗。