台中市政府驗出台糖安心豚梅花肉片含有乙型受體素西布特羅（瘦肉精），而昨日衛福部次長王必勝表示，檢出數值非常接近測驗極限值，地方政府判讀應該更謹慎。國民黨團今舉行記者會砲轟中央食安把關有漏洞，還企圖卸責、帶風向；對此，民進黨立委蔡易餘表示，何不管是檢驗都會受到實驗室環境或檢驗過程的誤差值，王必勝的意思是台中市政府說了多次檢驗結果都是趨近於誤差值，應該要更差謹慎提出。

蔡易餘說，現在就出現羅生門，那倒楣的是百姓，因為他們也不知道食用的豬肉是否安全，王必勝也沒有惡意。

民進黨立委陳亭妃表示，我們沒有任何打折扣，食安問題不分朝野都要面對，不能太政治化，已經確定目前所驗出45件樣本都沒有問題，我們更應該請台中市政府把2月2日所有檢驗資料提出來，為什麼會有落差，食安沒有政治口水。

陳亭妃表示，台糖已經透過各種管道，大家有疑慮都檢測，都是有公正單位檢測，公布資料就是零瘦肉精，為什麼台中市政府會不一樣？大家也開始詢問台中市政府沒有任何說法，是大家所質疑的。