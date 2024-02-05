台糖「安心豚梅花肉片」被中市抽驗出瘦肉精「西布特羅」，台中市政府也盛大召開記者會說明檢驗方式、流程，以及當時預防性下架及公布的動機。（馮惠宜攝）

台糖「安心豚梅花肉片」被中市抽驗出瘦肉精「西布特羅」，中央啟動源頭檢驗45件檢體零檢出，台中市食安處強調同批抽驗市售肉品40件，只有台糖這件異常，衛生局長曾梓展在被媒體問及，是否抽驗的是不同豬隻？他回應：「現在驗的是活體，我們驗的是屠體。」經查問題肉品是6月即已屠宰、分切。

農曆年前中市食安處抽驗國產豬肉發現含瘦肉精「西布特羅」，唯中央展開溯源檢驗全零檢出，該事件引發消費者恐慌、畜產業反彈，台中市政府今（5日）召開記者會，重申檢驗方法，皆依中央公告、建議，多次反覆確認。

台中市食安處長傅瓊慧指出，此次共抽驗40件市售肉品，其中國防部台中福利站抽驗2件，1件台糖小排零檢出，只有這件台糖安心豚梅花肉片驗出異常。

傅瓊慧強調，如果是檢體或試劑被汙染，不可能抽驗40件只有這件異常，且驗21種瘦肉精，也只有「西布特羅」這部分出現異常。

有媒體質疑是否中央與地方抽驗為不同豬隻？台中市農業局長張敬昌表示，經了解該批肉品共372公斤，1隻豬梅花肉約只有100多公克，會不會是不同豬隻？因素複雜，要從源頭追起，他很難回應。

曾梓展則表示，「現在驗的豬隻是活的，我們驗的是1月15日已經是屠體」，中間有無代謝變化需專業的人來回答；傅瓊慧補充說明，該批問題豬肉是6月1日屠宰，6月6日後再分切。