小年夜送溫情迎龍年 馬英九親發手寫春聯

【LIVE直播】小年夜送溫情迎龍年 馬英九親發手寫春聯

前國安會祕書長蘇起6日接受廣播節目專訪時，批評前總統馬英九看不到大格局，而且小事管太多，還刻意不照顧國民黨自家人，遇到挫折就退縮。對此，馬英九今（8）日強調他「格局一點都不小」，稱蘇起的話「聽聽就好」。

馬英九今到興隆市場發春聯，接受媒體聯訪時被問及蘇起批評馬英九格局小一事，馬英九強調，不理解蘇起說什麼，並強調自己格局一點都不小，包括兩岸簽了23個協議、跟大陸國家主席習近平在新加坡碰面等，都是以前沒發生過的。馬英九也表示，蘇起的話「聽聽就好」。

另外針對大陸片面宣布改變M503航路運行方式，馬英九坦言很感慨，因為他花了很多功夫才弄成，如今又發生問題。馬英九強調，兩岸間要以和為貴，若因不和而累積下來，將來會成為衝突的理由，政府處理這些問題盡量小心、寬容，不要造成不必要困擾。馬英九認為說蔡政府最大問題是從來不跟大陸溝通，不應大張旗鼓鬧，「非常奇怪，怎麼會有這樣的政府」。

對於新年新希望，馬英九則表示，希望中華民國「風調雨順，颱風小，國泰民安，出口多」。