方季惟揮毫寫春聯。（尚時代文創娛樂提供）

方季惟揮毫寫春聯。（尚時代文創娛樂提供）

方季惟去年底完成台北個人演唱會後，從今年初尾牙一直到農曆過年前仍不斷有演出邀約，忙碌了一整年，雖然春節期間可以休息幾天，但她還得忙著大掃除居家環境，方季惟無奈笑說，簡直是比平常工作時需要到處跑還累，且年初三就要開工，參加南投燈會活動演出。

農曆過年前夕，方季惟特別揮毫，寫下春聯，要讓所有粉絲歌迷感受到她的滿滿祝福。同時也手抄心經，希望大家新的一年能有好的開始，也有平安、健康、順心的一整年好運氣。而方季惟的歌迷也特別開心，期待大年初三就可以跟著偶像參加活動，喊話不管在哪裡一定都會到場支持。