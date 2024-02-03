攜手超人氣插畫「LAIMO馬來貘」與「爽爽貓」打造的2024南投燈會「融耀，宜居城市」3日晚間熱鬧開幕，主燈「福氣龍來」燈會期間每日（除夕休園）18時起，每30分鐘展演1次。（潘虹恩攝）

2024南投燈會「融耀，宜居城市」3日晚間於南投會展中心熱鬧開幕，攜手超人氣插畫「LAIMO馬來貘」打造主題燈區，相當可愛。（潘虹恩攝）

攜手超人氣插畫「LAIMO馬來貘」與「爽爽貓」打造的2024南投燈會「融耀，宜居城市」3日晚間熱鬧開幕，現場湧入數千位民眾共襄盛舉，並由南投縣長許淑華（右六）等人共同點燈開幕。（潘虹恩攝）

萬眾期待的2024南投燈會「融耀，宜居城市」3日晚間由南投縣長許淑華等人點燈開幕，隨後由新生代歌手王品澔熱鬧開唱，現場湧入數千民眾到場共襄盛舉。許淑華說，南投燈會邁入第9年，往年燈會都會為南投帶來4、500萬人潮，希望今年帶給民眾春節出遊好去處，期待人潮更甚以往。

攜手超人氣插畫「LAIMO馬來貘」與「爽爽貓」打造的南投燈會「融耀，宜居城市」3日至25日在南投會展中心展出，許淑華等人3日晚間7點多為燈會點燈開幕，也代表5大主題11座特色燈區、景觀花海、水舞煙火秀、品牌商展等精彩活動正式亮相。

許淑華致詞表示，南投燈會邁入第9年，1個活動要不斷舉辦、推陳出新，除了經費挹注，更是各界通力合作的結果，希望燈會提供民眾更多春節出遊好去處，也推廣南投縣優質農特產品與美景。

許淑華表示，此次呼應龍年推出許多以龍為元素的主題燈區共有11座，並聯合「LAIMO馬來貘」與「爽爽貓」打造展區，還有大小朋友最愛花海、無人機水舞演出，春節期間每天都有不同歌星、網紅到場，相當精彩；往年燈會每年都能造成4、500萬人潮，期待今年更甚以往。

點燈開幕後，高達13米主燈「福氣龍來」搭配王品澔所演唱的〈YOU ARE THE ONE〉精彩亮相，巨龍360度旋轉吐出煙霧，周邊蝴蝶舞動、花朵開合，非常美麗，許淑華等人也於現場發放馬來貘聯名小紅包或紀念幣，大受民眾歡迎。

可惜的是，由「爽爽貓」作為水上副燈漂浮於貓羅溪上，搭配炫彩水舞帶來的水舞無人機煙火秀因現場500台無人機設備故障，臨時取消開幕無人機演出，其餘表演包括水舞及煙火施放照常進行，縣府將另行公告無人機群飛改期時間。