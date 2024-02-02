南投燈會13公尺高主燈「福氣龍來、龍鳳呈祥」，巨龍口中會吐出煙霧，1日晚間試燈搶先看主燈進行360度動態展演。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長許淑華與南投縣議員林儒暘、張婉慈等人1日晚間視察南投燈會所有燈區。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

2024南投燈會聯手知名插畫「LAIMO馬來貘」與「爽爽貓」將在3日開鑼，10大主題燈區已布置完成，1日晚間試燈，南投縣長許淑華與南投縣議員林儒暘、張婉慈等人視察所有燈區，並搶先欣賞13公尺高主燈「福氣龍來、龍鳳呈祥」展演，勢必給觀眾煥然一新的感受。

南投縣長許淑華與南投縣議員林儒暘看到「飛龍在天」花燈，一時興起打出掌法。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投燈會13公尺高主燈「福氣龍來、龍鳳呈祥」，以巨龍、祥鳳盤旋山林的意象打造，巨龍口中會吐出煙霧，搭配新生代歌手王品澔演唱《YOU ARE THE ONE》，3日至25日燈會期間每半小時進行360度動態展演，1日晚間試燈；「爽爽貓」水上副燈也將融入水舞展演，燈會期間將推出500架無人機群飛演出馬來貘玩南投等主題圖案佐煙火秀。

「爽爽貓」水上副燈融入水舞秀，燈會期間將推出500架無人機群飛演出馬來貘玩南投等主題圖案佐煙火秀。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

許淑華、林儒暘、張婉慈等人視察所有燈區，今年燈會增加許多互動體驗區，發揮創意擺拍，另外，「七彩龍好森」燈區有207座寶寶龍、少年龍及福氣龍等龍年造型公仔，由縣內國中小學生發揮創意在公仔上彩繪，如聖誕老龍、蜘蛛龍、七龍珠等動漫打扮，還有的在寶寶龍嘴上用黏土增設奶嘴，可愛逗趣。

許淑華表示，南投燈會是縣府年度大型活動，除了保留過去主題燈區外，也透過學校、社區、宗教等展現多元創意，燈區中也新增不少互動區，讓大家藉此認識南投在地文化特色，也能玩得開心；全新設計的水舞、花海及無人機展演秀，勢必給大家煥然一新的感受，邀大家春節期間造訪南投。

林儒暘說，此次陪縣長會勘南投燈會燈區，看到年輕人的創意元素，覺得南投活力十足；張婉慈則對藝見新原鄉燈區最有印象，十足展現原民族群特色。