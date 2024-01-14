游顥說未來4年會與縣長許淑華攜手「地方中央一條線」服務，並承諾1年內解決竹山垃圾問題。曾雪蒨攝

南投一選區5連霸立委馬文君（左）14日搭乘謝票車隊，從中寮鄉出發，沿著烏溪線繞行國姓、草屯、魚池回到埔里，感謝鄉親支持。立委馬文君提供

南投二選區立委馬文君5連霸成功，14日車隊掃街謝票前感謝鄉親這次選戰選擇相信她，給她最溫暖的支持，這也將成為他未來4年服務鄉親最大的動力。立委馬文君提供

國民黨2024立委選戰，在南投縣2席立委拿下「全壘打」好成績，兩當選立委馬文君、游顥，14日展開謝票行程，馬強調「選完輕鬆一晚就好，未來繼續努力為鄉親拚4年」；游則承諾「1年內解決竹山垃圾問題」，與縣長許淑華「中央地方連線」服務鄉親。

2024區域立委選戰，國民黨南投二選區戰將游顥，成功擊敗對手民進黨立委蔡培慧，搶回10個月前失去的1席立委；爭取5連霸的投一區立委馬文君則以近2萬票制霸對手蔡銘軒，兩人今天展開全日車隊謝票行程。

「游顥本人在車上，感謝竹山鄉親讓竹山23年再出1席立委！」投二區立委當選人游顥上午從本命區竹山出發，繞行竹山與集集市區，手持麥克風親自感謝鄉親支持。

游顥說，自己是竹山在地出身，不是空降，未來會以在地需求出發，跟在地7鄉鎮密切配合，以他對立院的熟悉與法案運作的熟稔，配合縣長許淑華縣政需要，「中央地方1條線」為鄉親做最好的服務。

游顥也表示，未來4年除了與縣議長何勝豐積極推動太極美地計畫，帶動竹山鹿谷的發展，還會積極爭取包括盡快打通二水快速道路改善交通、加強拓展茶葉外銷管道，還有協助社區爭取中央經補助經費，而且承諾兌現「1年內解決竹山垃圾問題」政見。

投一區5連霸立委馬文君14日從本命區埔里車隊集結後，謝票車隊從中寮出發，沿著烏溪線繞行草屯、國姓、魚池，最後回到埔里鎮，1天繞行選區5鄉鎮，她說今天全天安排謝票行程，就是要感謝她從潛艦國造案遭對手「全黨打1人」等事件，到投票結束，鄉親用選票對她的信任與溫暖的支持。

馬文君說，她可以順利連任，要感謝所有鄉親選擇相信，這次選戰地方上兩席立委都是由國民黨勝選，雖然未來中央仍由民進黨執政，但新當選的賴清德總統當初下鄉時對南投所做的承諾，我們都會一一檢視並要求兌現，未來也會依照地方需求，協助地方向中心爭取最大的資源，她相信地方發展是地方與中央共同目標，執政當局會一視同仁，不會有顏色的分別。