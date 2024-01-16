2024選戰落幕，民眾黨主席柯文哲夫人16日晚間在臉書爆料，國民黨打好幾次手機給柯文哲，柯文哲稱「我已經不想接了，被騙一次，就不會再上第二次當了」，陳意有所指表示，這種人家給的私訊，會當眾唸出來，或是保母指令要你唸就唸的人，若接對方電話，搞不好還會給人錄音呢。

陳佩琪表示，身為柯文哲的另一半，也是最忠誠的柯粉，那段日子在他身旁聽了許多藍白合中對方當事人、主帥捎給他的第一手資訊，當然我方陣營有不同看法的也很多，很多人對他遊說說在野要整和才有希望勝選，但對方當事人和主帥捎來的整合條件都只有先生去當副的份，不然就是退出，不然就是去當不分區，「這些羞辱人的選項，根本不是整合，是想不費一兵一卒降人之黨」，後來那一次他單獨一人和對方主席、前總統會面，耳根子軟的他幾乎快讓對方得逞了，名嘴也說民眾黨要滅黨了，不分區只剩三席了。

陳佩琪表示，她也知道柯文哲當時承受的壓力之大，只是自己也焦慮到忍不住當面向他表達看法，結果是面臨一場夫妻近幾來少有的衝突。她透露，自己跟一般柯粉一樣，認為藍白合，柯粉的票大多只會轉移到綠陣營去，僅極少數才接受柯文哲去當人家副手還願意把票投給柯，結果是雙雙一起沉淪，還帶衰了民眾黨，「選輸了，他們還有民代立委縣市首長，但你辛辛苦苦創立的民眾黨還剩下什麼，我說你對國家的理想和抱負，屈居副手跟他們合後會實現多少？」

陳佩琪說，只有雙雙一起落選的下場，連民眾黨也消失不見，她贊成挺著胸膛倒下，而非選擇雙雙跳崖自殺，國民黨若真如他們口口聲聲說的以下架民進黨為第一要務，那麼只有柯文哲當正，國民黨當副才有可能達到1＋1等於2的目標，因為只有這樣年經柯粉才會繼續支持柯，且藍可以接受投白的比例也高，但想也知道這個黨絕不可能答應這樣的條件，所以終究是要兄弟登山、各自努力，她甚至跟柯文哲說最後如果是「侯正柯副」，連她陳佩琪這個大柯粉都投不下去，更何況其他人。

陳佩琪爆料，記得協議最終結果出來前幾天，她把臉書都寫好了，心裡盤算哪天最終結論出來，就PO出來昭告天下，我說「你當人家副的，理想抱負一切隨風而逝，從此你的造勢舞台不會有佩琪的身影。」不知道是否因為她當時的心情焦躁，口氣不好，而柯文哲當時又面臨龐大的壓力，當她講出這話時，柯對她吼了一聲：「我不想聽」。

陳佩琪形容，「感覺他說這話時，眼中看到的我不是跟他結縭30年的牽手，而是好多好多圍繞在他身旁、給他意見的其中之一人而已…這句話縈繞在我腦海中久久無法散去，我第一次覺得我失去了平日熟悉的枕邊人了…」。

她表示，現在的柯文哲已經回到過去她所熟悉的那個凡事正面向前看的柯文哲了，今早他整裝要出門前，在玄關跟她說：「XXX打好幾次手機給我，新的、舊的手機都打，我已經不想接了，被騙一次，就不會再上第二次當了。」的確，整合過程毫不考慮勝選機率最大的組合，心中只有他們為正的這種選項，想當初跟他們談就是一項錯誤，先畫靶再射箭，試問以後誰願意跟他們談呢？

陳佩琪指出，柯文哲常說政治有其理想，選民也有自己的執著，操作棄保本就是不道德的行為，但對方陣營有人還在選戰後期大喇喇地拿出來講，甚至把沒站出來挺他們的人說成「狗熊」，選後再說沒選他們的100多萬投柯者會後悔，真是讓人憤怒無言！

她表示，送他出門後，她一個人站在門邊思考，慶幸那熟悉的老公回來了，贊同柯文哲不想接電話的作法，「這種人家給的私訊，會把他當眾唸出來，或是by保母指令要你唸就唸的人，若接他電話，搞不好還會給人錄音呢」，哪天就算當眾給你放出來，也不意外，選戰結束了，還是彼此尊重、各自安好吧！