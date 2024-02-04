台灣燈會安平燈區3日開幕，吸引超過26萬人次觀展。（曹婷婷攝）

首日活動散場約1小時後疏散人潮、車流。（交通局提供／曹婷婷台南傳真）

台灣燈會安平燈區3日打頭陣啟燈開幕，吸引逾26萬觀展人次，昨天下午即湧現人潮，散場約1小時後疏散人潮、車流，首日周邊路況尚順暢，為降低周邊交通管制對鄰近住戶影響，4日起縮減管制時間與路段，全區管制時間從上午9點延後至下午4點開始，如大量人潮提早到來則隨時檢討調整管制時段。

因應台灣燈會湧入人車對交通造成衝擊，台南市政府此次在周邊多處路段啟動交通管制，經首日通過考驗，交通局今天公布將縮減管制時間與路段如下：取消安平路南側停車格位管制，恢復停車與收費；取消育平路以東慶平路的東向調撥車道，恢復雙向通行，惟育平路以西的慶平路仍維持行人徒步區；取消平生路(安平路至運河路)的行車管制；全區管制時間延後至下午4點開始。

交通局長王銘德表示，昨日下午已有遊客陸續進入安平，交通局與警察局疏導人力也從上午9點開始部署，經觀察人潮、車潮尖峰時段約自下午4點開始，一直持續到晚上10點大戲結束，散場約1小時後疏散人潮、車流，經統計4線接駁車共計接駁約6180人次，市府增闢的燈會臨時停車場共計停放小汽車約1500車次、機車約12000車次。

由於首日交通尚稱順暢，為提高遊客在人行道上行走的安全與舒適，4日起也將加強周邊人行道禁止停放機車的措施，包含慶平路(安億路至育平路)、安億橋兩側、安億路（慶平路至平豐路）兩側、安億路（平豐路至永華路）北側等路段之人行道，籲請民眾勿違停，並同步開放機車可由永華路二段經光州路口向西到安億路口，直接左轉進入安億路機車臨時停車場停放，減少機車繞行距離，請民眾依據交通指揮人員疏導方向行駛。

市長黃偉哲表示，接下來安平燈區還有35天展期，仍需要相關執勤同仁堅守崗位，並隨時檢討相關交通疏導措施，以降低對周邊住戶的影響。

昨日交通局共出勤308人次(含委外人力)於大台南智慧交通中心及燈區指揮中心監控與即時疏導車流、於各燈會停車場指揮與疏導車流，並於4線接駁車站維持搭車秩序導引民眾搭車，及在相關交通管制設施加強巡查等勤務，完成燈會首日交通順利疏運。

黃偉哲今天凌晨也在臉書寫下「台灣燈會開幕首場活動順利落幕，感謝超過1600名的無名英雄」，他提及，深夜12點送走最後一名遊客，搭乘接駁專車離開，即同步展開環境維護工作，感謝各局處同仁和協力團隊，幕前幕後超過1600名工作人員，包含場地維護、人車疏運、秩序維護、話務中心、駐站指揮及市民朋友支持，才能促成首場展演。