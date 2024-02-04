國民黨2024年立委選舉在南投收復失土，拿回2席立委，國民黨主席朱立倫今天參加感恩餐會時指出，國民黨越來越年輕，2026會找更多年輕人參選基層代表、議員，讓國民黨成為團結、年輕的政黨。

朱立倫、侯友宜今天到南投參加感恩餐會，朱立倫指出，國民黨15執政縣市長、54立委要站在一起打拚、所有法案、民生、地方議題和人民站在一起，未來要讓更多年輕人加入國民黨。

朱立倫提到，國民黨2024提名15位40歲以下立委候選人，當選10位，表示國民黨越來越年輕，2026年找更多年輕人參選基層村里長、地方代表、議員，國民黨就會越來越有希望，共同打拚變成新的、團結的、年輕的國民黨。

侯友宜指出，國民黨這麽多年來，沒有像2024這麼團結過，這是國民黨的契機也是轉型，黨的年輕化要快速進行，一棒接一棒，下了舞台在旁邊默默鼓掌，少說話多鼓勵，國民黨是百年大黨，就像大象一樣，要轉身就很難何況跳舞，國民黨現在正在轉身，只要團結可以把雜音減到最小。

許淑華則指出，綠、白現在因為電話門吵得不可開交，國民黨開大門走大路贏得支持者的尊重，相信國民黨4年後有機會重新拿回政權，接下來除了拚縣長連任，她要開始找出各鄉鎮市長候選人，要把南投經營好，無論是誰要來選，讓黨內候選人可以接棒。