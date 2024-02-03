新北市社會局前局長張錦麗去年4月起因病辭職休養，昨（2）日晚間傳出她病逝台大醫院，昔日部屬皆十分不捨，國民黨團亦發聲明表達哀痛不捨，新北市長侯友宜則在臉書哀悼，承諾「請千萬放心，有我在，讓我來代替妳，完成妳心心念念未竟的社福遺願」。

58歲的張錦麗擁有美國內布拉斯加州立大學教育碩士、國立暨南大學社工博士高學歷，長期投入性別平權工作，曾分別在台北大學和台灣警察專科學校任教，陸續待過勞動部、法務部、衛福部、內政部等中央機關，負責人權與性平相關推動工作，也曾當過台灣防暴聯盟理事長、現代婦女基金會執行長，是催生《家暴法》的功臣之一。

國民黨團發表聲明指出，張錦麗長期耕耘社福領域、備受各界肯定，昨晚辭世消息傳出國民黨團新北市議會黨團成員均感不捨及哀傷。

國民黨團說，張錦麗在任將近8年，不但秉持專業學養，無私奉獻心力，為人認真和善更是贏得府會一致的高度認同，罹病期間也仍全力維持局內業務推動，精神令人感佩。得知昨晚病逝消息眾人都十分悲痛，也盼望張錦麗離苦得樂，家屬節哀保重。

張錦麗去年4月因身體健康因素，擔憂影響團隊工作而辭去局長職務、專心養病，昨天病逝台大醫院，侯友宜在臉書發文弔念，追憶9年前張錦麗上任新北市社會局長第一天，穿一雙球鞋就職，跟他說「因為這樣才跑得快，才追得上社會局繁重的業務！」、「錦麗一定全力以赴、毫無保留！」。

「那一刻讓我想起民國80幾年認識妳時，妳就是社福界的俠女、婦女朋友的守護者，努力推動家暴防治，一直長期關注婦女權益和家庭暴力、性侵害、弱勢的議題」。侯友宜追憶張錦麗甫上任就遇到八仙塵爆意外，身影不是在醫院就是在殯儀館，「俠女柔情，這就是妳，人間的活菩薩，把每個關懷的對象當作自己的親人在乎著」。

侯友宜說，「儘管再捨不得，還是不得不接受妳離我們遠去的事實」，但他承諾，離開不是結束，「請千萬放心，有我在，讓我來代替妳，完成妳心心念念未竟的社福遺願」。