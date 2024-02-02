魯凱族「萬山語」族語教師戴文正Lavoras Latavelengae遭人爆料，任教11年期間猥褻7位國小男童，撫摸生殖器或臀部，2名被害男童甚至遭期猥褻長達5、60次，甚至拍下不雅照，高雄市政府社會局表示，此案從2023年12月中旬陸續接獲通報，第一時間已立即報案，檢警啟動偵辦，教育局也立即將該名老師停聘。

社會局指出，已派社工陪同被害者製作筆錄及偵訊，協助其面對司法流程，持續關懷，並安排心理諮商課程，保護被害學生為第一優先。

社會局強調，嚴厲譴責該名老師之不當行為，並主動了解有無更多受害者。社會局家防中心已於2024年1月11日邀集教育局、各學校、婦幼隊、地檢署召開網絡會議，請各學校針對在校及已畢業生全面了解，曾有上過該名老師課程的學生有無遭受不當對待、另持續關懷被害學生在校及家庭的狀況。

社會局後續將與教育局持續配合地檢署所扣押的資訊，清查潛在被害人，提供陪同司法、關懷身心狀況、提供心理輔導等，此外，如果查證屬實，亦會依據兒少法裁罰。

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