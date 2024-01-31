居住正義 實現公宅藍圖

臺南市政府為照顧青年及弱勢族群居住，積極推動「只租不售」的公宅，為加速取得，市府都發局透過多元方式興辦，包含自行興建、公辦都更回饋取得、獎勵民間捐建等方式，地方與中央齊心合作，加速實現公宅藍圖。

2023年底已9案動工

市長黃偉哲表示，臺南目前興建中及規畫中的公宅戶數已達8138戶！統計至2023年底，已共計9案動工，分別為小東路北側公宅、精忠二村更新案、二空新村A區更新案、新都安居、開南安居、新市安居、橋北安居、東橋安居、億載安居，總計3153戶，也將於2024年底起陸續完工。

臺南市安平區第一處社會住宅「億載安居」舉行動土儀式。 （圖／臺南市政府都發局）

另外，目前仍有多處基地正在規畫評估中，未來，市府與中央將持續清查盤點閒置土地，提升公宅供給量能。

二空新村A區獲金質獎

其中仁德區二空新村A區公辦都更案市府取得公宅75戶，已於2023年9月28日舉行上梁典禮，本案公宅於2022年榮獲「國家卓越建設獎」最佳社會住宅類金質獎，開創臺南首座取得國家卓越建設獎的都更臺南公宅，也是臺南市施工中首件結構體完成、進行上梁典禮的公宅，市府將秉持公宅規畫設計與工程施作品質兼備，以完善住戶使用以及後續維護管理品質。

有關臺南公宅申請須知、租金訂定等規定，將於各公宅完工前公告，市府致力於維護居住正義推動臺南公宅，後續仍將以務實多元方式興辦，照顧市民居住需求、落實居住正義。（臺南市政府都市發展局廣告）