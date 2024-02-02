等待28年，被視為解決淡水聯外交通「救命道路」的淡北道路今（2）日舉辦開工典禮，新北市長侯友宜致詞時表示，自己從副市長到市長剛好14年，見證這條路真的不容易，光是最難過的二階環評就去了3次，強調雙北合作以及中央支持的重要性。

侯友宜說，這條道路有太多複雜因素，過去最大問題就是卡關在環評，他表示特別感謝新北市議員蔡錦賢，帶著里長去環評委員會對抗，就是要讓這條「救命道路」完成，也感謝新北市府團隊，提出交通專業說服台北市，讓北市在環評委員會沒有反對，而中央的支持也很重要，所以這條道路也見證了雙北、中央大家共同促成，也感恩每個人在這塊土地過去的貢獻。

對於外界質疑，施工期間可對交通帶來的衝擊以及可能將車流帶往北投而造成塞車，侯友宜說，施工期間會要求施工團隊，從淡水到北市都要做好交維計畫，不管是公車、捷運增加班次或是調整號誌時間，都要隨時掌握好，別讓交通受到太大影響，也不讓北市遇到太大困難，新北市府要扛起責任，有必要跟台北市協調、與北市民代溝通，自己都願意出馬，最重要的是2029年6月30日一定要完工，1天都不能等。