日前寒流來襲，全台急凍近1周，北投分局長安派出所員警於夜間執勤時，接獲熱心民眾報案，稱北投路有一老翁路倒，全身發抖、留著鼻血需要警方協助，員警獲報後立即趕赴現場，將外套脫下披在老翁身上，後續由救護人員到場救治，警方也循線找到老翁家屬到場接回。

北投分局長安派出所警員陳建銘(左)、賴威安提供警用雨衣外套讓江姓老翁保暖，並通知救護人員到場協助。(警方提供)

據了解，長安派出所警員陳建銘、賴威安到場後，見一名老翁流鼻血且全身不斷發抖，陳員不畏天氣寒冷，立即脫下警用外套披在老翁身上保暖，避免失溫，同時通報救護人員到場救治。

在接受治療過程中員警耐心詢問老翁身分資料，並輔以警政系統搜尋，終找出老翁身分，員警遂致電聯絡江翁家人到場接回。家屬表示，江翁日前失智情形日趨明顯，見其外出許久未歸心中非常焦急，所幸遇警方熱心協助，對於警方的積極協助再三表達感謝之意，肯定員警積極友善的服務態度。

北投分局呼籲，家中有長者或需要照顧之人，不論出門在外或在家中，都應當隨時注意他們的去向，保持在視線範圍之內隨時留意，也在他們身上配戴可辨識身分之物品或向老人福利推動聯盟申請愛心手鍊，如有走失方可迅速聯繫。