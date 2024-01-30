2024春節街景燈飾「羅東迎春，龍騰福躍」，今（30日）晚在羅東中山公園由鎮長吳秋齡（圖）與代表會主席邱文生，與現場民眾提燈籠一起點燈。（羅東鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

2024春節街景燈飾「羅東迎春，龍騰福躍」，今（30日）晚在羅東中山公園由鎮長吳秋齡與代表會主席邱文生，與現場民眾提燈籠一起點燈；今年設置7公尺高的「神龍降臨」主燈，龍頭兩側為龍門，穿越其中象徵入龍門賺大錢，每晚6時起至11時亮燈，春節連假期間延長到凌晨1時，濃濃年味將持續至元宵節過後。

羅東鎮公所在中山公園、鎮公所前等地裝設春節燈飾，主燈「神龍降臨」依中山公園之勢成臥龍狀，從兩側龍門走進「龍鱗光廊」，亦為龍身，隧道兩旁的每片龍鱗皆來自鎮內8所學校學生的創作。

2024春節街景燈飾「羅東迎春，龍騰福躍」，今（30日）晚在羅東中山公園由鎮長吳秋齡（前排左四）與代表會主席邱文生（前排左三），與現場民眾提燈籠一起點燈。（羅東鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

好康線上猜燈謎活動，羅東鎮長吳秋齡邀請大家參加。（羅東鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

其中，竹林國小發揮傳統手工藝精神，將多元的色塊裁剪黏貼，獨樹一格；羅東國小多採用幾何拼貼手法，將小小的碎片拼成各種圖騰，造型亮麗特別；羅東國中配色大膽，採用過年的金紅色系，營造歡樂的年節氛圍等。公所邀請民眾，春節期間一定要至羅東欣賞孩子們優秀的作品，感受獨特的年節氣息。

公所說明，今年特別舉辦「鎮長點點名！」凡參與此次春節彩繪的同學，寒假期間到「龍鱗光廊」尋找自己的作品與之合照（人臉不可打馬賽克），至指定貼文留言，前100名可以在2月16至21日上班時間內，到羅東鎮觀光發展所出示臉書留言，可領取限量龍年燈籠1個。

另羅東元宵提燈搶先亮相，有「飛龍在天」與「馬卡龍」2款造型燈籠，售價50元，意者可於2月19日至22日上班時間內到公所財政課購買；而公所也將於2月21日快閃發放，限量200份，每人限領一份，送完為止；相關活動詳情請關注觀光所臉書粉專https://zh-tw.facebook.com/HelloLuodong/。