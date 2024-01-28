瑞典平價傢俱IKEA簡約風格深受民眾喜愛，一名女子近日到賣場，發現店員用賣場抱枕排成一條龍，掛在天花板當裝飾，她笑說「IKEA的腦洞總不會讓我失望」，PO文吸引1.9萬人按讚，網友大讚IKEA店員有創意，也有眼尖人認出拍攝地點位於IKEA高雄店。
原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，只見IKEA店員用賣場現有的商品，包括1個龍頭造型抱枕及6至7個黃色抱枕，排成一條龍，高掛在天花板當裝飾，形成飛龍在天的畫面，應景又有創意，讓她忍不住笑「IKEA的腦洞總不會讓我失望。」
圖文吸引逾1.9萬人關注，不少人大讚店員有創意，勾起想逛IKEA的慾望，「我突然想去逛IKEA了」、「可以當景點拍照了」、「店員好有才」、「只有IKEA能超越IKEA。」
留言中也有不少人一眼認出原PO照片裡的「飛龍在天」是出自於高雄店店員的設計，引發一票網友想到高雄店朝聖、打卡。
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