大陸四川一名網友，近日在網路公開聊天室的截圖，並表示一名手搖飲料店店員，在店內發現一隻流浪貓，在群組告知同事「若無人認領，就直接弄死。」，經網友們查證，這隻誤闖手搖店的浪貓已經死亡，就是被該名店員弄死的，而總公司知情後，火速將該店員開除，但網路已經炸翻天，難熄網友怒火。

根據大陸媒體《澎湃新聞》報導，貼文發布者李小姐昨天（17日）表示，該店店長為自己的表哥，貓咪是從天花板內掉落下來的，這名狠心的店員用拖把壓住貓咪並錄下影片，在群組發文「沒有人認領就直接弄死了喔」。

手搖店員在群組揚言將浪貓弄死。（圖／翻攝自澎湃新聞）

店員在群組詢問不到十分鐘，就將浪貓壓死。（圖／翻攝自澎湃新聞）

影片中可以看到，浪貓奄奄一息地躺在地上，被用黃色拖把壓在身上。李小姐氣憤地說道，「他在群組問不到十分鐘，完全不讓我們考慮要不要領養，那一看就是浪貓，他直接把貓弄死了！行徑真的非常惡劣。」

報導指出，「兵力王」總公司昨天也發出聲明表示，對於此事占用公共資源版面感到非常抱歉，因管理層約束不佳，目前該店已停業內部重新整頓，該名員工也已被開除，而網路社群上多數網友發聲抵制購買該品牌，該段聲明仍無法安撫群眾的怒火。