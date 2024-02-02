新北市瑞芳區彰化銀行瑞芳分行陳姓女行員日前機警發現到銀行要匯款的陳姓老翁有異狀，成功阻攔陳翁受騙匯款10萬餘，轄區新北市瑞芳警分局為此到銀行頒發紀念品，感謝陳員的付出。

警方說，陳員日前見一名老翁到銀行要匯款，卻神色緊張，又說是要匯給「朋友的朋友」，陳員警覺不對勁，追問之下老翁才說是要匯款給認識的網友「Man ni」推薦買股票投資，可以賺大錢，趕緊通報警方前往。

警方抵達銀行之後，向老翁確認兩人對話紀錄，發現都是假投資真詐騙的老梗，苦口婆心勸導許久，才讓老翁確定上當受騙，保住血汗錢。警方感謝陳姓女行員機警報警，也特地於1日到銀行，由分局長陳建龍頒贈紀念品。

瑞芳警分局提醒，瑞芳區老年人口較多，許多老人家若不幸踏入詐騙陷阱，往往會被騙得老本全無，甚至因此陷入生活困境，呼籲民眾「一聽二掛三查證」，多一分小心，少一分被害，接獲可疑訊息或來電，可撥打165或是110求證。