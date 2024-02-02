台中市65歲吳姓男子，透過網路交友卻陷入愛情詐騙圈套，對方佯稱儲值玩遊戲即可換取高額現金，吳男禁不起心儀對象鼓吹，前往郵局準備匯款8萬元，並指示說要匯給「阿姨」，細心的行員驚覺有異，查詢帳戶資料，發現「阿姨」竟是年僅30歲的男子，立即通報警方到場，聯手戳破詐騙手法，保住吳男的積蓄。

台中市警三分局正義所巡佐盧建勝、警員羅今廷，上周接獲轄區郵局通報，指稱1名吳姓男子，欲從帳戶提領8萬元現金，存入指定帳戶，行員察覺其神情有異，提醒他詐欺盛行，匯出款項務必多加小心，吳男解釋是要匯錢給自家阿姨，隨即又改口稱要匯給姨丈。

細心的行員驚覺有貓膩，經查證匯款帳戶資訊，發現帳戶使用者年紀僅30多歲，不可能是65歲吳男的阿姨或姨丈，在經吳男同意出示手機訊息後，行員發現裡頭的對話內容活脫脫就與愛情詐騙的劇本如出一轍，遂立即通報員警前來協助。

警方表示，吳男近來加入網路約會平台結識1名女網友，對方稱目前交友平台有儲值現金換積分活動，解任務闖關成功後，積分就能換回高額現金，吳男無法抗拒溫柔攻勢，幸好經行員及警員戳破詐騙慣用手法，讓吳男幡然醒悟，感謝行員及警員熱心提點，得以保住積蓄。