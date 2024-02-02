新北警「斷投專案」 檢肅35人查扣2億6000萬

新北市刑大查扣詐騙集團不法所得。（警方提供）

新北市警察局自1月22日起執行為期10天「斷投行動」專案，針對「假投資」詐騙重點打擊，專案期間共檢肅詐團分子12件35人，查扣不法利得7800萬餘元及虛擬貨幣1億8600萬元，累計金額高達2億6400萬餘元，並起獲霰彈槍1支、子彈5顆、各式毒品115公克等，有效淨化治安並減少民眾財產損失。

專案期間刑警大隊偵破假投資詐騙案，被害人誤信詐團以「百分百獲利、穩賺不賠」等話術，陸續將資金投入假投資詐騙平台，被害人見投資獲利翻揚信以為真，至詐騙集團提供的假股票APP無法出金，才驚覺慘遭詐騙500萬元。警方接獲被害人報案，趁詐團成員取款之際，一舉查獲車手18歲陳姓男子等3嫌，查扣贓款570萬元等證物，訊後依詐欺罪嫌移送偵辦。

據新北市詐欺防制辦公室統計， 今年度迄今已查獲詐欺集團15件，檢肅159名詐團分子，查扣不法所得現金2億1800萬餘元及各類虛擬貨幣價值2億9000萬元，累計查扣5億800萬元。另查緝詐欺車手98人，且發現有年輕化趨勢，顯示不法集團利用年輕人及少年法律觀念不足而加以吸收，新北警特針對此類詐欺犯罪擴大偵辦，朝組織犯罪方向嚴辦，以嚇阻詐欺集團利用年輕人從事不法。

警方呼籲，民眾要提高防詐意識，千萬不要被詐團分子以「百分百獲利、穩賺不賠」等話術訛詐；另年關將近，購物需求大幅提升，遇有價格顯低於市價商品，務必提高警覺勿私下交易，遵守購物平台交易流程，避免遭受詐騙，若民眾接獲各種疑似詐騙訊息，均可向鄰近警察機關諮詢，或撥打110、165反詐騙諮詢專線查證。