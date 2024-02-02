美國華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）近日由主席絲曇（Sarah May Stern）及所長沃特斯（John Walters）共同率團訪台，昨（1）日拜會新北市長侯友宜，雙方交換對當今台海安全、美中台關係、台灣經濟的看法，而訪團也十分關心台灣剛舉行的總統大選，包括新任總統與昨天選出的立法院長等，侯友宜則感謝美國長期支持台灣的民主與自由價值。

侯友宜致詞時表示，日前他曾接見美國跨黨派特使團，而哈德遜研究所是華府最有權威的智庫之一，本次訪台成員包括該所主席、所長、多位白宮前任重要幕僚及官員等共9人，也都是台灣的好朋友，十分關心台灣剛舉行的總統大選，而他也感謝美國長期支持台灣的民主與自由價值。

除致贈禮盒，侯友宜也向貴賓傳達「安居樂業」的施政理念外，適逢農曆新年，也特別贈送訪賓新北「吉龍舞春」春聯及福袋，與外國友人分享新年喜氣。

昨日包括國立台灣大學教授左正東、國立政治大學國際事務學院教授盧業中、淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中、外交與國際關係學系助理教授陳奕帆、市府秘書處長饒慶鈺等均陪同侯友宜接見訪團。