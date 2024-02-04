台中市和平地區高齡95歲徐姓阿嬤，家住偏遠的中坑里山區，因為行動不便，地處偏遠處又交通不便，每次下山就醫相當困難，須靠各地愛心物資及低收入戶補助維持生計；農曆春節將屆，台中市和平警分局表示，將募集的物資，趁農曆春節前送到徐阿嬤家，未來持續關心徐阿嬤生活起居。

和平警分局大棟派出所長謝濬紘及中坑里里長李明毅，3日下午3時許，擔任機動派出所勤務，為了解轄區狀況，並積極透過各警勤區同仁及里長等熟知當地獨居老人及低收入戶生活狀況，透過愛心團體募集民生物資前往慰問獨老。

和平警分局指出，在和平區偏遠大棟中坑山區，住著95歲徐姓老奶奶，因行動不便，加上住的地方偏遠又交通不便，每次下山就醫都很困難，大多靠來自各地的愛心及低收入戶補助勉強過日。

和平警分局長期關心徐家人的生活困境，平時也會前往關懷、閒話家常，獲悉後，日前也主動接洽愛心團體募集物資偕同大棟派出所謝所長前往慰問，徐婦接受來自警方的愛心，也頻頻感謝員警的用心。

和平警分局長沈能成表示，警察除在治安及交通工作勤務，及秉持「為民服務」的精神，為「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」等三大主軸作好萬全準備，加強犯罪偵防能量，維持交通順暢，回應民眾需求，讓和平區居民平安、快樂、過好年。