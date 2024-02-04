中國新上任的國防部長董軍1月31日明確表示，中國在烏克蘭問題上支持俄羅斯。同一天，烏克蘭方面確認，烏克蘭總統澤倫斯基已經正式邀請中國國家主席習近平出席將在瑞士舉行的第四輪有關烏克蘭問題的和平峰會。中國一手調停，另一手亮出底牌，美國之音引述學者分析稱，中國在烏克蘭問題上的行動「表演」多過「實質」。

中國新防長「亮底牌」，有意還是無意？

據俄羅斯塔斯社報導，中國國防部長董軍1月31日在同俄羅斯國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)視頻通話時表示，中國在烏克蘭問題上支持俄羅斯，並將不顧美國和歐洲的壓力繼續合作。

董軍說：「儘管美歐不斷向中方施壓，但我們在烏克蘭問題上向你們提供了支持。甚至中歐防務合作受到衝擊，但我們不會因此而改變或放棄既定政策。他們不應該也無法干涉俄中正常合作。」

董軍的這番表態應該是中國第一次明確承認在烏克蘭戰爭中對俄羅斯的支持。值得指出的是，董軍的這段話並沒有出現在中國國防部的網站上，也沒有出現在中國官媒的報導中。

根據中國國防部網站上的說法，董軍和蕭依古在通話中還表示，中俄在兩國最高領導人的「定向領航下」繼續合作，將中俄關係推向新的高度，邁向新台階。

對董軍的說法，美國國務院發言人表現得並不意外：「就像白宮國家安全顧問蘇利文所說的，我們看到中國公司幫助俄羅斯重建國防工業基礎。美國準備採取措施應對此類活動。」

美國普林斯頓大學退休教授、中俄問題學者吉爾伯特·羅茲曼（Gilbert Rozman）認為，中國的確向俄羅斯提供了多種支持，但還沒有提供俄羅斯所需要的支持，董軍這番話應該是在安撫俄羅斯。

羅茲曼說，「俄羅斯對中國應該有些失望。總的說來，中國和中國的大公司都沒有按照俄羅斯期望的方式與其打交道。儘管貿易現在是大幅度增長，超過2000億美元，但是中國沒有幫助俄羅斯發展其產業經濟。三分之二是能源產品。中國對俄羅斯的出口在增長，但俄羅斯對中國的出口看上去有限，也不太可能增加。」

烏克蘭敖德薩的梅奇尼科夫國立大學（Mechnikov National University）國際關係學副教授弗拉基米爾·杜波維克（Volodymyr Dubovyk）告訴美國之音，董軍的表述並不令人吃驚，因為中國一直以來都在支持俄羅斯。

他說，「我認為中國已經多次表示我們與俄羅斯站在一起，因為中國認為整場戰爭都是北約、美國和西方的錯。他們正在攻擊俄羅斯，俄羅斯正在自衛。他們基本上在支持俄羅斯有關戰爭的敘事。」

自俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭以來，北京一直未如國際社會的期許和要求那樣對俄羅斯表態譴責。與此同時，中國與俄羅斯的能源和軍事關係得到進一步的加強。雖然還沒有證據證明中國向俄羅斯提供武器，但最新的報導說，中國生產商目前主導著對莫斯科軍事工業至關重要的高精度「計算機數控」設備的貿易。

中國領導人習近平與俄羅斯總統普丁的私人關係也愈加密切。自習近平上台以來，截至去年10月兩人已經會晤了42次。除此之外，中國還幫助俄羅斯打破了政治和經濟上的孤立狀態。去年10月普丁還參加了中國的「一帶一路」峰會，並得到了高規格的接待。

澤倫斯基邀請習近平參加和平峰會有什麼考量？

在董軍與俄羅斯視頻通話的同一天，烏克蘭駐華大使帕夫洛·里亞比金（ Pavlo Riabikin）向烏克蘭媒體《基輔獨立報》確認，烏克蘭的確邀請了中國參加這個月將在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會。里亞比金沒有說明中國是否接受了邀請。

烏克蘭邀請習近平出席和平峰會的新聞在社交媒體上引發輿論嘩然。有人認為是「假新聞」，有人說「澤倫斯基一定瘋了。」

敖德薩梅奇尼科夫國立大學的杜波維克說，澤倫斯基邀請習近平應該出於中國在國際上的影響力，「如果中國願意，它就能夠在結束俄羅斯對烏克蘭的侵略方面發揮作用。」

他認為，澤倫斯基邀請習近平參與和平峰會也是一種平衡手段，因為烏克蘭看到了中國與俄羅斯之間的距離。

杜波維克說，「中國在意識形態、言論和外交上與俄羅斯非常接近，也存在合作，但同時中國畢竟沒有跨越一些紅線，比如沒有向俄羅斯運送更多的裝備和武器來協助俄羅斯來針對烏克蘭。這對烏克蘭來說是一個複雜而且最大的問題。如果你是烏克蘭領導層，你一定不會去公開說，中國是俄羅斯的朋友，我們不希望和中國有任何關係。」

不過，杜波維克說，烏克蘭如果指望中國在某個時候阻止俄羅斯侵略或是向俄羅斯施壓、要求其停止侵略是不可能的。

美國之音引述美國前國家安全委員會歐洲事務高級主任、美國喬治敦大學國際關係學院教授查爾斯·庫普坎（Charles Kupchan）分析，澤倫斯基投資與中國的關係是「明智的」的做法。

他說：「烏克蘭正在尋求建立一個它所看到的廣泛聯盟。就中國而言，中國確實派代表團參加了在沙烏地阿拉伯舉行的上一次和平會議。我確實認為這很重要，因為它發出了一個信號，即中國願意在沒有俄羅斯的情況下參與有關烏克蘭戰爭的對話。這並不意味著中國不再支持俄羅斯，但這表明北京和莫斯科之間存在一定距離。」

他說，在適當的時候，習近平將成為結束烏克蘭戰爭的重要參與者，雖然不是關鍵的調解者。到最終談判的時候，「習近平可能是唯一可以接觸到普丁的人，是對普丁最有影響力的人。 」

中國調停烏克蘭和平，有幾分真心？

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國一直與烏克蘭沒有互動，直到去年4月，澤倫斯基才與習近平通了電話。隨後，烏克蘭向中國派出了大使，而習近平也任命李輝為烏克蘭特使訪問了基輔。

李輝去年8月參加了在沙烏地阿拉伯吉達舉辦的第二輪烏克蘭和平峰會，但是，卻缺席了在馬爾他舉辦的第三輪烏克蘭和平峰會。當時有報導說，中國的缺席將令烏克蘭總統澤倫斯基感到失望。

1月14日，83個國家的國家安全顧問在瑞士的達沃斯世界經濟論壇前夕討論烏克蘭提出的結束俄烏戰爭的10點和平計畫，中國也缺席了。中國派出了總理李強參加達沃斯論壇，但李強在論壇期間拒絕了澤倫斯基希望與他會見的請求，並且在達沃斯長達25分鐘的講話中沒有直接談論俄烏戰爭的問題。

美國喬治敦大學國際關係學院教授庫普坎認為，到目前為止，中國在烏克蘭問題上的行動「表演」多過「實質」。

庫普坎說：「你看看中國提出的和平計劃，還沒有真正的誠意。這不可信。它談到了主權，闡明了原則。俄羅斯的行為與這些原則正好相反。你看著中國的和平提議，你不能說他們對通過談判結束戰爭是認真的。我認為這裡有很多表演成分，很多戲劇效果，但沒有很多實質內容。」

庫普坎認為，中國現在這麼做是為了自己的全球形象。中國正利用烏克蘭戰爭和加薩的戰爭來提升自己在全球的形象，特別是在發展中國家，即全球南方的形象。

去年2月24日，俄羅斯入侵烏克蘭一週年之際，中國公布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件。文件提出「尊重各國主權」、「停火止戰」、「啓動和談」、「停止單邊制裁」等，卻絕口不提如何恢復烏克蘭的的領土主權完整，俄羅斯從烏克蘭撤軍等。

美國和北約以及烏克蘭都認為中國的和平方案等同讓烏克蘭投降，讓俄羅斯保持入侵的成果。一些分析人士認為，中國方案不提撤軍、不提追究責任，實際上是在為普丁尋找退路。

同時在美國智庫外交關係委員會擔任高級研究員的庫普坎說，如果中國真心希望烏克蘭和平，可以先從譴責俄羅斯開始。

庫普坎說，「中國可以做，但是他們不會做的，是譴責戰爭。立即站出來譴責戰爭並表示，對烏克蘭發動侵略和領土征服戰爭，是對國際法、國際道德和《聯合國憲章》的根本性侵犯，應該停止，應該從烏克蘭東部撤軍。」

不過，庫普坎認為這不會發生，最大的可能是習近平與普丁舉行私人談話，北京告訴普丁「已經受夠了，」是時候「結束這種局面、停止烏克蘭戰爭在全球造成的破壞、殺戮和混亂」，但是，他認為習近平現在還做不到。

美國之音引述中俄問題學者吉爾伯特·羅茲曼（Gilbert Rozman）認為，中國應該希望戰爭以不大幅度削弱俄羅斯的力量結束，「我認為他們希望戰爭以俄羅斯可以保持依然強大的條件結束，就算中國沒有得到他們想要的戰爭的結果。戰爭損害了北京與歐洲和美國的關係，我認為中國人總體上更願意某種形式的停火。但他們不希望俄羅斯走出戰爭時不再強大。」

澳洲駐美國大使，前總理陸克文1月18日在瑞士達沃斯接受美國政治網站Politico採訪時也開玩笑說，任何認為在可預見的未來，將通過北京方面達成談判結果的人都「腦子裡有石頭」。

陸克文說，「如果習近平放眼世界，看著俄羅斯，他看到的是一個與其有著漫長邊界、自1959年中蘇分裂以來關係有著緊張的鄰國」，「任何指望習近平會用這一點來換取在烏克蘭扮演『幸福一家子』的人，都是錯誤的。」