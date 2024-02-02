蘋果執行長庫克表示，中國是世界上競爭最激烈的智慧手機市場，這一點沒有改變。納入匯率因素，10～12月季度iPhone在中國的營收出現「中間個位數」跌幅。庫克並表示，iPhone在中國以外的新興市場則實現特別強勁的「2位數增長」，而iPhone在南韓的銷售額創下歷史新高。南韓是蘋果勁敵三星電子的家鄉。

IDC分析師Nabila Popal表示，在中國，蘋果正面臨著更多競爭挑戰，不僅因為華為，還因為可折疊式設備，這是中國非常受歡迎且快速成長的手機市場。眾所周知，蘋果還沒有任何一款可折疊式設備。

蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）表示，本季營收將較一年前同期減少至少50億美元，當時iPhone賣得很快，以滿足疫後的爆復性需求。

根據梅斯特里所言，蘋果第二財季（截至2024年3月底）營收預估為約為900億美元，iPhone營收約為460億美元，不及華爾街預期的本季營收近960億美元、iPhone營收約500億美元。這也意味著本季iPhone營收恐將創下自2020年3月新冠疫情爆發導致全球大規模封鎖以來的同期新低。

Creative Strategies執行長Ben Bajarin表示，拖累iPhone銷售將是中國市場，這與季節性和汰換周期延長有關。

靠著AI熱潮，微軟自去年起股價一路飛漲，目前更超越蘋果拿下全球市值王寶座。在這場全球AI競賽中，蘋果總擺脫不了「脫隊」的印象。蘋果很少公開談論生成式AI，但庫克在周四的法說會上表示，這是一個「巨大的機會」，且「大量的工作正在內部進行」，但他似乎無意在今年底前公開談論此事。庫克表示：「蘋果正投入『大量時間和精力』開發AI功能，這些功能將在幾個月後發布」。

蘋果新推出的混合實境（MR）頭顯Vision Pro將在之後幾季納入可穿戴式業務，但分析師不認為未來幾年內，這項新產品會帶來明顯收入。