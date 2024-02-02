台股今早以18016.35點開盤，上漲48.24點；電腦周邊族群由AI概念股，廣達(2382)、技嘉(2376)、緯創(3231)、緯穎(6669) 偏多表態，而重電能源股中的華城(1519)今早盤中觸歷史新高價520元，但隨後有賣壓拉回；散熱廠雙鴻(3324)股價亮燈鎖漲停價425元創歷史新高，IC設計安國（8054）安國轉型ASIC與IP授權公司，自去年11月起併入ASIC及IP廠商星河半導體營收，且傳出獲得挪威主權基金青睞買進，今天再拉漲停價204元，續創歷史新高價。

半導體權值股台積電(2330)今力守紅盤，千金IC設計股譜瑞-KY(4966),信驊(5274)等亦站在平盤之上。新光臺灣半導體30 ETF（00904）經理人王韻茹表示，在AI推波助瀾下，今年全球半導體市場，已重返景氣擴張的上升周期，在美股NVIDIA、微軟等股價攀高帶旺下，全球股市對AI樂觀情緒升溫，台積電為半導體護國神山，又是目前全球各大AI晶片拉攏對象，台灣半導體產業中，先進製程及封裝等技術優勢，讓台廠重要半導體供應鏈成為真正AI軍火之王，王韻茹預估，2024年掌握半導體ETF，等於再次掌握新一輪半導體產業成長順風車，年後成長趨勢持續看漲，是農曆年假前值得提早卡位的領漲資產，也是農曆年假期間擁抱台股資產的最佳避風港。

日盛投信台股投資研究團隊表示，由於聯準會已確認2024年為降息年，不論降息多寡，對股市均為正面解讀，企業獲利反轉上升，預期2024年台股指數有機會挑戰歷史高點。產業持續聚焦具成長趨勢產業，焦點仍以2024年成長性最強的AI供應鏈及半導體產業為主軸，此外，消費性電子、電子紙、紡織、風電等低基期、高成長產業，仍可伺機關注。