ETF人氣王復華台灣科技優息(00929)最新配息金額再次複製貼上！2月依然配發0.13元，年化配息率8%以上，讓60萬股民大喜，甚至有人直呼「18%竟然玩真的」、「00929月月穩領息 大贏00878」！00929預計2/29除息，欲參與此次配息者，必須於2/27之前持有或買進。

00929是國內首檔月配息台股ETF，去(2023)年6月9日上市至12月底，每個月配息金額均為0.11元。今年在息收雙收之下，00929發紅包更有底氣，繼1月宣布配息加碼18%之後，2月配息繼續複製貼上，本月每單位配息金額依然維持0.13元，以2/1收盤價18.59元估算，年化配息率約8.39%。

配息金額大幅拉高之下，00929更是吸粉無數，年初至今，不到一個月時間，00929新增受益人數就高達8.4萬人，成長人數為全ETF市場之最，同時也是官股買超第一名，顯見18%魅力果然吸睛。

在群益台灣精選高息(00919)、復華台灣科技優息(00929)等後起之秀猛攻之下，廣受國人青睞的國泰永續高股息(00878)也拚了，拉高配息金額，最新季配息金額增至0.4元，是成立以來最高。然而，卻有投資人擔心只能再配一次！該位網友認為，00878可分配收益還有0.82元，這次配完0.4元，僅剩下0.42元，未來能否維持如此高之配息金額，仍有待觀察。

有趣的是，00878、00929陸續公布最新配息金額後，網路掀起熱烈討論，有網民問『0.13月配 vs 0.4季配』該選誰？資深老手分析，00878此次配息金額雖創下史上最高，以2/1收盤價估算，年化配息率約7.37%，不過對比00929，每個月幾乎能領到8%的股利率，且填息速度快，成立至今配息7次，6次均能順利填息，而且有4次還是秒填息。因此，00929具有月月穩領息及很快填息的優勢，贏面似乎高過00878。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。