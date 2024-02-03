國際貨幣基金（IMF）2日舉行2023年中國第四條款磋商報告發佈會。面對2024年消費、投資、出口三駕馬車將如何推動中國經濟發展？IMF亞太部中國代表團副團長Nir Klein表示，預計2024年投資會有所回升，且主要由公共投資推動，且出口方面將會有一些溫和回升，主要是由更有利的貿易條件推動。

但據澎湃新聞引述Klein認為，就中國國內需求的重要性而言，預計2024年消費相對於2023年有所放緩、但仍將增長。他說明在2022年底經濟重新開放之後，2023年消費有很強的基數效應，同時被壓抑的需求預計將逐漸消退，因此消費將放緩。

另談及貨幣政策，Klein建議進一步放鬆貨幣政策，認為最近看到了存款準備金率的降低，這是朝著正確方向邁出的一步，同時需要額外的貨幣政策，特別是在政策利率工具方面，以及需要實施一些存款利率的指導方針和結構性政策。