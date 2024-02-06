我南沙太平島碼頭浚深擴建工程即將啟用，外界也關注總統蔡英文是否會在任內登上太平島，前國安會秘書長蘇起表示，蔡英文90%不會去太平島，可能性非常低，除美國不樂見台灣攪入南海局勢外，蔡英文的人身安全也是考量重點，南海海域上空有不少共機，若被伴飛、包夾，會非常難看。

前總統馬英九、陳水扁都有在任期最後一年登上太平島，而現任總統蔡英文距離5月卸任還有3個月時間，外界是否也會登上太平島宣示主權，蘇起今(6日)接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時表示，蔡英文登太平島機率很小，90%不會去，除了美國立場不樂見的因素外，更大的理由是「人身安全考量」。

蘇起認為，總統的安全考量是第一位，飛到太平島要四個小時，「飛得過去，回得來嗎？」南海海域上空大陸戰鬥機太多了，「（共機）就算不把你打下來，派幾架戰鬥機伴飛、包夾，非常難看，要打下來更不用說了，非常容易」，光是這個理由，就足以讓蔡英文不去太平島。

主持人黃暐瀚提到，前總統馬英九2016年登太平島時，美國是公開反對，蔡英文與美國關係好，美國也會反對嗎？蘇起認為，美國還是會反對蔡英文登太平島，南海的問題還是很緊張，很多美國人擔心南海的軍事對立已經提升到跟台海差不多程度，美國太平洋艦隊情報官曾公開說，任何時候美國在南海有一艘軍艦、大陸就有10艘軍艦。

蘇起也提到另一個原因，中國大陸與菲律賓的關係最近也很緊張，太平島距離菲律賓很近，這是額外因素，美國不希望台灣加進來南海緊張局勢，「蔡英文（若）要飛這趟，又把台灣角色更加凸顯」，南海又多一個人攪局，美國不會樂見這種情況。