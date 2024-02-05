短影音社群抖音的國際平台TikTok在全球大受歡迎，在美國的多項業務吸引了1.7億用戶，而主打低價消費品的大陸快時尚跨境電商希音（SHEIN），業績版圖已橫跨逾150國，在美國的用戶也在急劇增加。可是這2家公司的中資背景讓它們成為美國議員的針對目標。日媒報導指出，為了減輕相關因素對業務的影響，2家公司去年都大幅增加在美國的遊說經費。

《日本經濟新聞》報導中，根據各企業截至1月31日向美國國會提交的最新報告與美國非營利組織OpenSecrets的調查結果所做出的統計顯示，TikTok母公司字節跳動去年在美國的遊說活動經費，較前一年增加約80%，而SHEIN更增至7.6倍。

報導中指出，由於大陸市場成長放緩，從事電商與網路服務的TikTok與SHEIN正努力在全球最大消費市場的美國擴大業務。

在2020年美國時任總統川普簽署行政命令，禁止TikTok的營運，當年TikTok將遊說人員增至約10人，截至2023年底登記有14人。儘管拜登政府在2023年春季曾要求字節跳動出售TikTok，但由於不想在總統選舉前遭到年輕人反彈，拜登一直保持觀望態度。

字節跳動的遊說活動經費在2023年達874萬美元（約新台幣2.75億元），較前一年增加77%。民主黨籍參議員Mark Warner在2023年就曾透露，TikTok砸錢進行遊說工作，導致立法進度牛步。

SHEIN的遊說經費則在2023年增至212萬美元（約新台幣6678萬元）。據了解，SHEIN甚至起用了美國貿易代表署（USTR）的前僱員，以便向美國國會相關人士說明該公司對美國經濟的貢獻，而SHEIN還計畫在美國申請IPO（首次公開發行）。