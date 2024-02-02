今年西洋情人節落在充滿喜慶氣氛的大年初五，飯店業者陸續推出各式浪漫過節方案，為戀人們創造甜蜜回憶。台北晶華酒店Robin’s牛排館2月14日起以「愛你入骨」為主題，在情人月集結一系列帶骨牛排選項，從經典熱賣的澳洲戰斧、35盎司雙人美國頂級帶骨肋眼到獨家部位的36盎司美國加長型牛小排通通有，

ROBIN’S牛排館為情人節檔期推出6款風格各異的帶骨牛主餐選項，有來自美國、澳洲和台灣的帶骨肉品，在開放式烤爐以直火烈焰反覆烘烤，接著再於桌邊進行分切；其中最大亮點為晶華獨家的「加長型美國帶骨牛小排」，肉品是以順著肋骨方向直切的獨特切工方式，帶來總長30公分、份量達36盎司的油花豐美牛小排；3月14日前於Robin’s牛排館用餐消費滿萬元，還贈送義大利百年珠寶品牌DAMIANI萬元折扣券。

台北晶華酒店獨家推出總長30公分、份量達36盎司的「加長型美國帶骨牛小排」，可同時品嘗焦香骨邊肉及軟嫩肉質。（台北晶華酒店提供）

此外，晶華酒店法籍甜點主廚也設計出6款情人節限定甜品，以層次豐富的巧克力甘納許、玫瑰慕斯及海綿蛋糕組合，打造出6款造型唯美的應景甜品，2月14日起至3月14日於酒店1樓外帶櫃開賣，每款280元起。

台北晶華法籍甜點主廚推出6款情人節限定甜品。（台北晶華酒店提供）

台北美福大飯店由來自浪漫國度的義大利主廚推出情人節套餐，選用頂級食材如白蘆筍、和牛、黑松露、魚子醬等奢華食材入饌；特別的是，飯店推出「龍來運轉 甜蜜時刻」住房專案，點購情人節套餐加購6999元+15.5%，就能雙人入住行政客房，還可享房型升等至雅仕或菁英客房一大床。此外，飯店1樓咖啡廳Moment café & bakery也自即日起至2月14日推出「粉雪香草」及「心花綻放」2款情人節限定蛋糕。

台北美福大飯店GMT義大利餐廳推出「義心饗愛」情人節套餐。（台北美福大飯店提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

台北喜來登館內安東廳牛排館則在2月14日情人夜推出「Be My Valentine雙人海陸饗宴」，以美國肋眼牛排與龍蝦等頂級食材入饌，享用法國最古老酒莊Gosset香檳，還能將專屬限量的萌熊玫瑰花束帶回家，為燭光晚餐增添驚喜，每套雙人份9999元+10%。

台北喜來登大飯店安東廳情人節套餐中可品嘗到「美國頂級牛肋眼」。（台北喜來登大飯店提供）

安東廳在2月14日當晚除了有情人節饗宴，也推出精選套餐提供美國蛇河農場極黑金牌和牛肋眼、美國Flannery帶骨肋眼、澳洲Blackmore M9+和牛及日本A5和牛等主餐供選擇，搭配精選前菜、湯品與甜點等，套餐每位3380元起+10%。