佛蒙特州伯靈頓（Burlington）居民為F-35戰機發出的噪音抓狂

毫無疑問，戰時民眾最關心的，就是社會安全，而擁有大批做好戰鬥準備的F-35中隊可以提供他們所需的保證。不過，當天下太平時，這些強大的空中巨獸引發眾怒又如何？

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）1日報導，以位於麥迪遜（Madison）的美國空軍第 115 戰機聯隊為例。近一年來，這些飛行時如雷貫耳的戰機一直無可避免地出現在人口稠密區上空。而正如預期般，威斯康辛州麥迪遜市的居民並不興奮，因為它們製造的噪音污染一直都超出可接受的水準。

再瞧瞧佛蒙特州的伯靈頓（Burlington），按照官員估計，隨著F-35中隊2019年駐紮當地，要讓大約2,600戶家庭降低噪音轟炸，單是隔音，就需要耗費驚人的26 年，並砸下8500萬美元（約26億台幣）。

另一方面，特鲁瓦克斯（Truax）超過1,000戶家庭每天平均得忍受65分貝或更高的噪音。正如美國空軍環境影響研究（Air Force Environmental Impact Study）所指出的，當地並不適合居住。

事實上，當F-35戰機的發動機在沒有啟動後燃器的情況下，會產生約 105分貝的噪音，而這類似操作電鋸，或參加喧鬧搖滾音樂會等活動所製造的噪音。值得注意的是，這強度可能略有波動，實際取決於發動機運作的具體條件。反之，要是F-35發動機啟動後燃器，就可能發出高達150分貝震耳欲聾的噪音。