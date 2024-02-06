藥華藥表示，美國新團隊加入後，以數位化AI大數據導向的銷售策略，加上NCCN治療指南推薦加持，推動Ropeg在美國銷售針數有雙位數成長。但由於美國醫療保險制度每年年初重新起算患者的自付額（Deductible），年度開始時會有需由藥廠負擔之給付差額（Medicare Coverage Gap，又稱Donut Hole），因此藥廠年初的營收會受到些許影響。若以季度來看，今年成長趨勢明確。

另外，由於日本病患自今年6月起可自行注射Ropeg，一次更可拿取3個月的份量，因Ropeg已納入日本健保給付，如此可降低病患自付金額，非常有助於提升病人數及拓展市場，日本團隊樂觀看待今年營運。

藥華藥表示，預計今年可望取得中國、新加坡及馬來西亞的真性紅血球增多症（PV）藥證，進軍中國及東南亞市場，現正積極規劃行銷準備，Ropeg全球銷售成長幅度可望向上加成。

董事長詹青柳、執行長林國鐘近期帶領經營團隊赴美、日、韓等子公司視察，為下一波營運成長積極規畫和準備。

該公司繼去年獲得挪威主權基金投資後，近期受邀赴美國舊金山參加JP Morgan摩根大通全球生技論壇、亦受邀赴香港參加花旗環球證券舉辦之Corporate Day，與國際投資人面對面會議，公司預期隨著轉至臺灣證券交易所掛牌上市，將有助於擴大在國際市場的曝光，吸引更多國內外機構投資。