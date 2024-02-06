展望2024年，雖在國際地緣政治風險加大、極端氣候頻率加劇，同時全球經濟通膨放緩、製造業景氣逐漸回溫與庫存去化，推動全球在地化服務，將持續帶動集團包括AIoT智慧製造解決方案與新能源整合方案等設備與服務需求增加，挹注樺漢ESaaS(Ennoconn Solution as a Service)平台的訂閱式服務需求擴大，2024年1月營收表現繳出保持歷史同期新高的優異成績，今年公司多元布局，力拚業績大幅成長。
《電週邊》元月最佳 樺漢1月營收年增32%
樺漢(6414)公布2024年1月自結合併營收達新台幣117.19億元，年增32.49%、月減9.08%，仍寫下元月同期最佳。三大事業體營收與年增率皆正成長，營收分別為工控設計20.9億元、品牌通路33.0億元、系統整合63.3億元，其年增率分別為工控設計18.7%、品牌通路20.2%、系統整合45.9%，其中個體(包含全資子公司)年增率達23.8%。
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