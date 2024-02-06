桃園市大園區為國門之都，為台灣與國際接軌重要新市鎮，更是航空城重要開發區，未來將成高科技樞紐，大園區公所致力打造共融家園，推廣全台首創陸海空美景馬拉松賽事，更提供區民E化服務，打造大園宜居城。

大園區公所營造跨世代、跨族群、兼容並蓄的友善幸福桃花源，針對新住民社會適應、關懷需求、文化平權及自我認同等問題，透過各項服務鼓勵新住民成長，2023年榮獲台灣健康城市暨高齡友善城市獎，營造共融「新」家園。

桃園市第3屆大觀盃海洋國際馬拉松，可飽覽陸、海、空美景，吸引國內外4500名跑者參與。（圖／大園區公所提供）

大觀盃馬拉松賞海陸空美景

全台唯一可飽覽陸、海、空祕境美景的桃園市第3屆大觀盃海洋國際馬拉松在大園熱鬧登場，國內外4500名跑者參與，途經竹圍漁港、許厝港溼地等景點，澎湃補給站備有龍蝦、烤豬、龍膽石斑、烤雞等，讓跑者補充能量，在地社團也組成啦啦隊熱情打氣，成為另類特色。

醫療保健費E化申請免排隊

大園區公所創新改革便民服務，將桃園國際機場回饋金醫療保健費改為E化線上申請，申辦完成率達91％，為獎勵線上申辦民眾，辦理抽獎活動，共2400名中獎者已陸續配送宣導品，為提升服務滿意度，臨櫃也持續提供里民查詢、檢核、退匯補件等服務。（大園區公所廣告）