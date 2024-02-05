看準春節期間家電冷氣汰舊換新需求大增，LG於官方線上商城推出「迎新年暖換新機，搶先購送室內機清洗服務」早鳥活動，即日起至2月29日，凡購買LG空調指定型號，登錄就送價值3000元的室內機清潔保養電子券一張，且買一台即送一張保養電子券，買越多送越多。

此外，2月29日前從LINE購物或ShopBack進入LG官方線上商城購買空調，再享額LINE POINTS或現金回饋。即日起至2月6日從LINE購物進入LG官方線上商城結帳下單，享LINE POINTS 12%回饋（上限1200點）、2月7日至2月19日享15%回饋（上限1500點）、2月20日至29日享15%回饋（上限1200點）；若從ShopBack進入LG官方線上商城，即日起至2月29日活動期間的每週二、三、四結帳皆享現金回饋6% 無上限，其餘時間也享現金回饋2%無上限。