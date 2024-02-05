今年春節連假，到台北科學藝術園區過新年可享「好康」！只要生肖屬龍，春節連假期間（初一2月10日起）憑相關證件，即可享三館票價優惠，包括台灣科學教育館常設展優惠70元，還有台北市立天文館展示場免費入場以及兒童新樂園免費入園。

除了初一至初五生肖龍專屬的特別優惠，科教館春節五天推出「你龍我龍 其樂龍龍-金龍年特別活動」，民眾只要持有當日的任一入館憑證，就能獲得「行運一條龍」闖關酷卡，到展場找到「祥龍九式」並解開每道問題，就能獲得龍年賀歲小禮。

天文館春節初一至初五期間除屬龍觀眾享展示場免費，還推出宇宙劇場親子最喜愛的科學動畫片《與星星共舞》上午9時場次，每場300位免費入場，憑當日劇場或宇宙探險票根還可以參加「尋找天龍珠」及「跟著噴火龍上太空」等龍年特別活動。

另外，即日起至2月29日期間，凡至天文館中庭與「龍來天文館」造景龍等處拍照打卡，即可免費領取「奧爾奇的太空冒險」圖卡，著色後再上傳到天文館臉書「台北天文通」活動貼文，還可以比讚拿禮物！

兒童新樂園推出「龍年旺財 龍吼禮旺」活動，初一至初三生肖屬龍可免費入園，購買一日票可從早玩到晚，還有限量禮袋「龍」予恁！即日起至2月13日(初四)每日營運至晚上8點，加碼星光樂FUN券優惠價120元，遊玩體驗還有好禮大放送。