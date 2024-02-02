統一獅2日宣布簽下第4位洋投、左投凱力士（Jake Kalish），4位洋投除了布雷克因為陪產將在3月初才能抵台報到，其餘選手將於2月中下旬陸續抵台報到投入春訓調整。

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獅隊去年底已與勝騎士、羅昂、布雷克完成簽約，今天再敲定第4位洋投凱力士，凱力士過往無大聯盟資歷，主要在美職3A層級出賽，累計六個球季37勝33敗，自責分率5.25，其中2022年拿下10勝2敗佳績。

2024年2月起獅隊將進入第二階段訓練以賽代訓，預計於2月6、7、16日舉辦紅白對抗賽，2月18日將移師日本高知進行台日雙獅春訓交流賽，期間進行3場比賽，分別對戰日本獨立聯盟高知鬥犬、韓職韓華鷹二軍、日職埼玉西武獅Ｂ班。

結束日本移地訓練後，獅隊在二月底又將在台南棒球場（或亞太棒球場）對上韓職SSG登陸者及培證英雄二軍進行自辦熱身賽，透過以賽代訓備戰新球季。