去年季中接掌「黃衫軍」一軍兵符，彭政閔季後主動請辭，轉任二軍總教練兼任農場主管，他將去年奪冠失利責任一肩扛，希望能趁這幾年提升自己的能力跟經驗，等待時機成熟再次回到一軍。

卸下球員身分後，彭政閔主要都是擔任兄弟農場培育角色，去年5月接替林威助擔任兄弟一軍總教練，執教47勝43敗4和、勝率0.522，但仍無緣季後賽，連霸提前失利，去年底兄弟球團宣布他因個人健康因素轉任二軍，一軍兵符改由平野惠一執掌。

彭政閔表示，決定卸下一軍兵符是自己表達的想法，「去年因為自己的問題，讓大家失望了，希望能趁這1、2年更精進自己，球季結束後如果日本、美國有機會的話，也會出國進修。」他提到，今年身分是二軍總教練兼任農場主管，還是會以二軍總教練為主，「農場主管是兼任這樣說比較合適。」

對於在二軍厚植農場，彭政閔已有明確課題，針對1.5軍的選手，希望能保持競爭力，準備好隨時回一軍；年輕球員部分則是要灌輸「不要害怕失敗」的想法，「現在在這邊失敗，是增加你未來上一軍的機會，第三就是要告訴球員，在比賽狀態中求勝心很重要。」

先前球團公告時曾提到，彭政閔一直都是球團重點培養的教練，未來等他準備好了，將回重回一軍執教，今天被問到是否有信心再擔任一軍教頭，彭政閔說：「自己當然是有信心。」春訓期間也會多多向平野惠一請教、交流，希望能提升執教經驗值。