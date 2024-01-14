富邦悍將14日公布外籍球員簽約消息，宣布與「火球男」富藍戈完成續約，新球季將續留悍將，與曾峻岳共組後防連線，富藍戈興奮的表示，很開心能再度回到台灣，與球迷相約台灣見。

富藍戈連續兩個球季效力富邦悍將，去年繳出更上一層樓的成績單，全季52場出賽，66.1局投球僅被敲38支安打、送出71次三振，自責分率0.95、每局被上壘率0.77都是聯盟牛棚投手頂尖，拿下5勝、17中繼和9救援，是悍將牛棚投手要角。

曾在2022年刷新中職最快球速161公里的富藍戈，2023年繼續用好表現寫歷史，去年球季49.1局無自責分的聯盟新紀錄，更獲選2023年8月投手MVP，而球場外富藍戈更是受到球迷朋友喜愛，去年9月首創中職賽前的寶寶性別趴，更讓球迷朋友及富藍戈夫婦印象深刻。

對於將再度回到悍將，富藍戈表示相當興奮及開心，迫不及待與隊友及所有球迷們在台灣相見，而富藍戈的寶寶也即將在近期誕生，他預計在二月初陪產完畢後即抵達台灣與球隊會合。