新年第1天日本能登半島就發生規模7.6強震，造成上百人死、傷，多處房屋倒塌，台灣對日本在災情時時常伸出援手，中信兄弟新任教頭平野惠一用中、日文說了多次謝謝，他希望能用自己的一技之長幫助台灣培育出更多棒球好手，用另一種方式對台灣表達感謝。

兄弟去年尋求3連霸失利，季後進行教練團異動，由平野惠一接掌一軍兵符，21日「黃衫軍」在屏東中信園區舉行開訓典禮，平野致詞時說：「職棒球隊就是需要球迷，去年我們是比較不甘心、悔恨的一季，今年絕對不會再讓球迷失望，希望能讓大家覺得身為兄弟球迷真是太好了，這1年我也會帶著覺悟帶領球隊。」

中職相隔多年後重回6隊規模，今年吹起濃濃「東洋風」，兄弟及樂天桃猿都換成日籍總教練，各隊陣中也都有日籍教練。平野惠一透露，過去曾與古久保健二聊過，兩人都認為台灣球員有很好的資質，希望能夠發揮球員潛能，「不只讓中職更好，也要讓中華隊更好，這是我們的共同目標。」

平野惠一特別提到今年元旦日本能登半島發生大地震，台灣救難隊在第一時間就整裝準備出發，也有不少台灣人捐款幫助賑災，他十分感謝台灣政府、人民對日本伸出援手，「這讓我加深想要報答台灣的心情，不知道一般民眾能不能傳達感激之情給台灣，但我希望藉由體育表達感謝，用另一種方式回饋台灣。」