簡琮訓觀察，中系手機品牌業者陸續搭載聯發科(2454)與高通於2023年第4季發表的旗艦AP，有助提升2024年第1季AP出貨量，但旗艦款AP出貨僅百萬顆，對整體出貨幫助有限，且中國消費力道還未回到過去水準，加上海外市場逢淡季，以及手機業者錯估2023年雙11後需求下滑，零組件過度拉貨造成庫存遞延，皆為影響2024年第1季中系手機AP出貨的隱憂。

AP業者市佔率方面，自去年第2季海思以4G AP重回市場後，連續4季四大AP業者競爭格局大致不變，2024年第1季排名依序將同為聯發科、高通、展銳、海思，其中，聯發科在維持4G、5G AP出貨動能下，佔比可望從前季53.4%進一步提升至54.2%，高通則有逐季下滑現象。

展望2024全年，簡琮訓預估中系智慧型手機AP出貨量成長4.1%，主因手機出貨將僅小幅增加。業者表現方面，2024年聯發科仍將高居中系手機用AP市佔第一，海思為值得關注的業者，因其得力於華為品牌光環，具備下游出海口，且新款AP持續亮相，將帶動出貨動能。