新的一年利用居家擺設，可以旺桃花、多結善緣，名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，地理風水對人影響很大，而且地運、宅運並非一成不變，會隨著九大行星運轉產生不同變化，因此，每年新的一年來到都要關注磁場變化，趨吉避凶，讓每年好運旺旺來。

楊登嵙分享2024年旺桃花及人際關係的風水布置方法如下：

▌運用「桃花星」

「喜星」、「桃花星」、「官星」主宰人際關係、事業、異性緣，可在此位置擺設正在開花的植物或放置粉紅色水晶球，增加異性緣及人際關係，提升事業運，但要注意別擺設假花或大型空櫃子或大花瓶，以免造成爛桃花。

2024年「喜星」、「桃花星」、「官星」在東方，站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方，今年在東方「喜星」、「桃花星」、「官星」的位置，擺設正在開花的植物或放置粉紅色水晶球，可增加異性緣及人際關係。

▌客廳要乾淨整齊

客廳是對外溝通樞紐，不管擺設是否金碧輝煌，還是簡單清爽，一個乾淨整齊的客廳，才能讓家人住得舒適，讓客人感受溫馨，相反的，如果客廳髒亂不堪，客人不會願意上門做客，因此，要隨時保持客廳的乾淨整齊，避免在客廳堆放垃圾雜物，若是客廳內有東西壞了，也要趕快修復，才可凝聚家人的向心力，並增強個人的財運，同時營造良好的人際關係。

▌客廳光線明亮

地理風水講究「明廳暗房」，客廳的光線充足，空氣流通順暢，使我們的客廳隨時充滿陽性的能量，好運自然就會提升，有些客廳長期無法照射到陽光，使得室內日夜不分，暮色沉沉，家人情緒更是時常低落，萬一買到客廳採光不佳的房子，將會讓運勢退敗，這時可用燈飾來彌補缺陷，同樣能達到改善的效果。

▌家庭色調要暖

家庭用燈具最好要有太陽光光譜，產生柔和且暖色調的燈光，從而增加家人的元氣及和諧；刺眼且冷色調的燈光則容易造成家人感情冷淡，相處不和諧，甚至不想回家，也影響桃花及人際關係。

▌家具忌尖宜圓

家具及天花板上的燈具、裝飾等不要有尖銳的形狀， 容易引發是非口角，家人不和睦，選擇家具及燈飾也儘可能挑選圓形，因為圓形有圓滑、圓滿的寓意，能夠讓事業更加和順，家人關係變得和睦，也可增強桃花及人際關係。