Netflix 今（2）日釋出重磅消息，宣布將華麗登場的最強華語獨家影集包括超前衛激情輕喜劇《愛愛內含光》、《影后》、《正港分局》及懸疑推理影集《誰是被害者： 第二季》等，以及好萊塢強檔以及韓國日本超強作品。

《誰是被害者： 第二季》卡斯華麗。（Netflix提供）

《影后》集結謝盈萱、楊謹華等華麗卡司。（Netflix提供）

柯震東、詹子萱《愛愛內含光》多場床戲。（Netflix提供）

《愛愛內含光》突破台劇尺度，未演先轟動，暢聊性愛話題，2日上線熱播。《影后》由超強卡司謝盈萱、楊謹華雙女主強強聯手主演，《俗女養成記》嚴藝文導演執導，挖掘演藝圈生態秘辛，將持續突破觀眾想像。此外，2023年電影票房冠軍《關於我和鬼變成家人的那件事》宇宙的衍生犯罪喜劇《正港分局》，由許光漢主演，延續歡笑、動作元素，將帶來史無前例的爆笑內容。首部Netflix續約的華語獨家懸疑推理影集《誰是被害者： 第二季》，集結超強卡司張孝全、許瑋甯、王識賢、李沐將攜手全新卡司蘇慧倫、日本演員藤岡靛及香港演員劉俊謙同台飆戲。

不只台灣獨家華語作品，Netflix好萊塢、韓國、日本作品依舊強檔，充滿台灣元素的黑道影集《孫家兄弟》，看楊紫瓊與潛力新星錢裕揚共同守護最重要的家人。《偷破天際線》由凱文哈特帶領一幫來自世界各地的盜賊，目標是要阻止一樁恐怖攻擊，並從高空中試圖在一架飛行中的客機上，從四萬英尺高空劫走五億美元的黃金。史詩精彩篇章再續，查克．史奈德作品《Rebel Moon — 第 2 部：烙印之人》由蘇菲亞·波提拉飾演的柯拉與軍團持續為了生存而戰。

珍妮佛羅培茲最新科幻電影《異星戰境》，她與劉思慕為了抵抗AI人工智慧而展開大戰。由艾迪．墨菲飾演的超級警探艾索．福里再次回到比佛利山執勤，可以看到他在《比佛利山超級警探：艾索．福里》偵破一樁大陰謀。《城市獵人》改編自同名漫畫，主角冴羽獠將由鈴木亮平飾演，期待再創下真人版改編新頁。《怪奇物語》系列米莉．芭比．布朗化身公主戰士，即將在《少女鬥惡龍》與兇猛惡龍驚險搏鬥。《當我們盟在一起》馬克．華伯格化身紐澤西詹姆斯．龐德，將與荷莉．貝瑞一同帥氣登場。

受到2023年全球觀眾喜愛的《京城怪物》，正式迎來續集：《京城怪物：第2季》，朴敘俊、韓韶禧將繼續帶領觀眾窺探1945年的京城，且隨著兩人的命運一起穿越到「2024年的首爾」。新篇章回歸，熟悉的456號李政宰以紅頭髮現身《魷魚遊戲：第2季》，誓言「我一定會找到你！」其他即將上線的內容，包含翻拍自日本漫畫科幻恐怖漫畫《寄生獸》，由《屍速列車》、《地獄公使》導演延尚昊執導改編的《寄生獸：灰色部隊》將引導觀眾前往另一個新的驚悚怪物國度。生存遊戲再一檔：柳俊烈與8名急須用錢的參賽者，加入極具危險的遊戲《The 8 Show》，參賽者將展開激烈的鬥智對決，在獎金面前流露出人類最原始的慾望。