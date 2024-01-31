童姓男子在一處建築工地工作，趁入夜工地無人看管，偷偷潛入打包6捆鋼筋欲帶走變賣，嘉義縣警察局竹崎分局梅山大南聯合所警車路過，見工地有黑影晃動，下車查看時，黑影閃進路邊竹林仍被逮獲，童男被逮表示快過年了，想多賺點錢好過年才會行竊，一時貪念，也讓童男當場被法辦，還丟掉工作。
梅山大南聯合所副所長周文彬、警員彭煜鈞28 日晚上6點時許，巡邏行經過梅山鄉梅北村中華路，發現路旁黑影移動異狀，當場查獲一名建築工地員工偷竊工地鋼筋6捆，重量達150公斤，市值3300元，進一步調查，發現有多項前科的童男利用在工地工作之便，趁晚上工地無人之際，駕駛自小客車到土地，進入工地內徒手將鋼筋6捆綁且逐一搬出工地旁竹林放置，正準備搬運上車之際暴露行跡遭鷹眼雙警發現。
童男被盤查後，聲稱是該工地工人且正在整理施工材料，因神情緊張、回應漏洞百出，經通知該工地負責人到場，童男才坦承因年關將近一時起貪念，晚上下班後沒人、天色昏暗利於行竊，將工地鋼筋6捆搬出路旁準備變賣，怎知欲要搬上車內時為警發現，當場查獲，訊後依竊盜罪嫌送辦。
竹崎分局分局長陳勇誌對於副所長周文彬、警員彭煜鈞工作態度認真讚譽有佳，呼籲民眾春節將至，許多竊賊也不甘寂寞，開展年終「收尾」，想「撈一把」，提醒建設公司對於工地內器具、材料須妥善做好保全設施，左鄰右舍勝遠親，彼此照顧保安寧，注意防竊、留意住家附近可疑人車110守護您。
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