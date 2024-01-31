嘉義縣警察局竹崎分局梅山大南聯合所當場查獲童男偷拿工地的鋼筋6捆，重量達150公斤，市值3300元。（竹崎分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

童姓男子在一處建築工地工作，趁入夜工地無人看管，偷偷潛入打包6捆鋼筋欲帶走便賣。（竹崎分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

童姓男子在一處建築工地工作，趁入夜工地無人看管，偷偷潛入打包6捆鋼筋欲帶走變賣，嘉義縣警察局竹崎分局梅山大南聯合所警車路過，見工地有黑影晃動，下車查看時，黑影閃進路邊竹林仍被逮獲，童男被逮表示快過年了，想多賺點錢好過年才會行竊，一時貪念，也讓童男當場被法辦，還丟掉工作。

梅山大南聯合所副所長周文彬、警員彭煜鈞28 日晚上6點時許，巡邏行經過梅山鄉梅北村中華路，發現路旁黑影移動異狀，當場查獲一名建築工地員工偷竊工地鋼筋6捆，重量達150公斤，市值3300元，進一步調查，發現有多項前科的童男利用在工地工作之便，趁晚上工地無人之際，駕駛自小客車到土地，進入工地內徒手將鋼筋6捆綁且逐一搬出工地旁竹林放置，正準備搬運上車之際暴露行跡遭鷹眼雙警發現。

童男被盤查後，聲稱是該工地工人且正在整理施工材料，因神情緊張、回應漏洞百出，經通知該工地負責人到場，童男才坦承因年關將近一時起貪念，晚上下班後沒人、天色昏暗利於行竊，將工地鋼筋6捆搬出路旁準備變賣，怎知欲要搬上車內時為警發現，當場查獲，訊後依竊盜罪嫌送辦。

竹崎分局分局長陳勇誌對於副所長周文彬、警員彭煜鈞工作態度認真讚譽有佳，呼籲民眾春節將至，許多竊賊也不甘寂寞，開展年終「收尾」，想「撈一把」，提醒建設公司對於工地內器具、材料須妥善做好保全設施，左鄰右舍勝遠親，彼此照顧保安寧，注意防竊、留意住家附近可疑人車110守護您。