台中市北屯區崇德路上的建案工地，前天（24日）發生出工人打群架。根據網路流傳一段影片內容，至少10多名工人在工地旁邊互相推擠，接著有人出手打人，甚至有人拿工地帽砸人，一旁人員勸架大喊「少年仔好了啦！」仍止不住怒火。警方指出，雙方疑似因搶工作發生糾紛，2人已經被工地主任請離，不得再進入工作。

台中第五警分局表示，該工地主任、承包商告訴警方，前日早上10時許，2名派遣工人因為搶工作而發生爭執，小爭吵演變成肢體衝突，其他工人都只是協助勸架，雙方停手後仍對協調後的工作不滿意，工地主任及承包商則請2人離開，不得再到該工地工作。

警方表示，現場2名工人受到擦挫傷，自行就醫後沒有大礙，由於警方到場時，雙方已經被請離，警方將循線通知當事人到案說明，依法偵辦。

警方呼籲如發生爭執，應冷靜溝通處理，循正當途徑解決，切勿訴諸暴力。警方必定嚴查速辦，決不寬貸。